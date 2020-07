Audiences TV prime 25 juillet 2020 : « Fort Boyard » leader devant « Magellan »

4.6 ( 10 )



Audiences TV prime 25 juillet 2020. Hier soir nouvelle victoire de « Fort Boyard » sur France 2. L’équipe composée d’Éric Antoine, Gil Alma, Capucine Anav, Jérémy Ferrari et Le Cas Pucine a fait « vibrer » 3.25 millions de téléspectateurs soit 19.3% du public présent devant son poste de télévision. France 2 s’est aussi classée en tête sur la fameuse cible des ménagères de moins de 50 ans responsables des achats avec 25% de pda. Bref c’est le carton plein.



Audiences TV prime 25 juillet 2020 : autre chaînes

Sur France 3 le Commissaire « Magellan » peut toujours compter sur ses fans. En mode rediffusion, le premier épisode de la soirée a convaincu 3.12 millions de personnes soit 17.1% de l’ensemble du public.

M6 complète le podium avec son film du samedi soir. Hier soir « Nos jours heureux » avec Jean-Paul Rouve, Marilou Berry et Omar Sy. Une comédie signée d’Eric Toledano et Olivier Nakache et qui a amusé 2.46 millions de Français (pda 13.7%).



Grosse déception pour TF1 avec le retour du divertissement « Les 100 plus grands… ». Hier soir place aux aléas du direct. Présenté par Christophe Beaugrand et Anaïs Grangerac il n’a convainc que 2.16 millions de personnes soit seulement 13.4% des téléspectateurs.

France 5 complète le top 5 avec son magazine « Echappées belles ». Hier soir, en mode rediffusion, direction la Savoie. Et 1.11 million d’amateurs de belles images ont répondu à l’appel (pda 6.1%)

