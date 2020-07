Demain nous appartient en avance : Amanda encore en danger (résumé + vidéo épisode 702 DNA du 6 juillet 2020)

4.6 ( 10 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 702 du lundi 6 juillet 2020 – La semaine débute et ce soir Amanda va toujours aussi mal dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, après avoir appris la libération du principal suspect de l’enquête sur le prédateur, Amanda se sent encore en danger et panique…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 702

Les jours se suivent et se ressemblent pour Amanda en ce moment. Une fois encore, c’est un réveil compliqué après une nuit de peurs et de cauchemars. Tout à coup, elle est à nouveau prise de panique et craint pour sa vie. Elle décide d’appeler Maxime à sa rescousse, elle redoute que Joubert, qui a été relâché, tente une nouvelle fois de la violer…

De leur côté, les policiers font une découverte qui les conduisent à l’origine du danger. Samuel fait une proposition à Sofia qui risque de déplaire à William. La nouvelle affaire de Bart, Gabin et Maxime est en péril.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 702 du 6 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

