Plus belle la vie : ce soir, Thomas apprend l’arrestation de Steven (résumé + vidéo de l’épisode 4056 PBLV du 6 juillet 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l'épisode 4056 du lundi 6 juillet 2020



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4056

Léo oblige Barbara à avouer à Nathan son lien avec Léon. Nathan réagit mal à l’annonce. Barbara lui rappelle qu’ils s’étaient réveillés ensemble l’été précédent, le lendemain d’une soirée alcoolisée. Il confie à Sabrina que c’est une catastrophe pour lui. Francesco, lui, est blessé qu’elle lui ait caché la vérité. Léo a du mal à s’y faire, mais Mirta essaie de le rassurer. Nathan, angoissé, rêve de son fiston quelques années plus tard…

Rochat fait un beau cadeau à Claire, qui hallucine sur son prix. Elle demande à Franck si Rochat est amoureux d’elle. Franck l’avoue et comprend que ce n’est pas le cas de Claire. Cette dernière rend le livre de Rochat en essayant de l’éconduire doucement, mais Rochat ne comprend pas et la croit timide…



Thomas n’est même pas soulagé par l’arrestation de Steven. Il s’ennuie toujours autant, et il est toujours aussi dur avec Riva…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4056 du 6 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

