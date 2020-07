Demain nous appartient en avance : Laura sur le point de mourir (résumé + vidéo épisode 720 DNA du 30 juillet 2020)

4.5 ( 8 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 720 du jeudi 30 juillet 2020 – Laura est au plus mal ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, très malade et en l’absence de soins alors qu’elle est retournée vivre à la ferme, Laura est entrain de mourir !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 720

Convaincue que le monde moderne ne lui convient pas, Laura a décidé de revenir auprès de ses parents adoptifs à la ferme. Seulement, la jeune fille tombe gravement malade et sa situation devient très inquiétante. Ni ses parents ni elle ne le savent, mais les reins de la jeune fille sont entrain de lâcher… Si elle n’est pas rapidement opérée, les jours de Laura sont désormais comptés.

De son côté, Christelle, très inquiète pour Laura, se heurte à l’hostilité de sa famille tandis que William la presse d’agir urgemment. La tension est palpable lors d’un dîner qui réunit les Beddiar et Rémy. Et Manon et Timothée décident de faire grève au nom de la planète.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 720 du 30 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

