Plus belle la vie : ce soir, Merle grille Luna (résumé + vidéo de l’épisode 4074 PBLV du 30 juillet 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4074 du jeudi 30 juillet 2020 – Luna va finalement se faire démasquer par le Dr Merle ce soir dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’elle met Cécile en confiance et qu’elle commence à la faire parler, son mari l’appelle pour la prévenir !…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4074

Mise en confiance par Luna, Cécile va avouer son véritable rapport avec Léon, mais un appel discret de son mari la prévient qu’elle est en train de se faire piéger, et elle se tait. De même, le pédiatre s’aperçoit qu’il est espionné par Léo en sortant de la cité où il retient Pauline. Nathan, qui ne se doute pas qu’ils ont été repérés, redonne de l’espoir à Barbara, qui angoisse en prison. Malheureusement, Luna et Mouss sont cueillis en apprenant par Cécile qu’ils sont virés pour raison économique…

Tom assume ses sentiments face à Luis qui se braque. Théo lui explique son hostilité à cet amour brutal. De son côté, Antoine assume sa transition, il est soutenu par ses amis et ses followers. Mais Clément se rue sur Coralie en l’accusant de laisser Antoine faire n’importe quoi…



Ariane n’ose pas déballer ses affaires chez Alex Melmont de peur qu’il n’apprécie pas ses goûts. Eric se moque d’elle…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4074 du 30 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

