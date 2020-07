Les 12 coups de midi : Caroline continue, qui est derrière l’étoile mystérieuse ? On vous donne un indice ! (+ vidéo replay)

5 ( 5 )



Annonces





Les 12 coups de midi du 30 juillet 2020 – La belle ascension de Caroline, Maître de Midi du jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi », se poursuit ce jeudi. Elle était de retour ce midi pour une 12ème participation et déjà une belle cagnotte à plus de 40.000 euros !



Annonces



Annonces

Et ça continue puisque Caroline s’est qualifiée pour sa 13ème participation, malgré un Coup de Maître raté et seulement 300 euros remportés aujourd’hui. Sa cagnotte s’élève ainsi à un total de 42.250 euros.



Annonces



Annonces



Annonces





Du côté de l’étoile mystérieuse, d’une valeur de 64.740 euros ce jeudi, Caroline a proposé le nom du sportif Kílian Jornet. Mais ce n’est pas lui qui se cache derrière cette étoile de l’été !

Rappel des indices présents sur l’étoile mystérieuse : un décor de maison japonaise, un arbre avec des feuilles mortes, un service à thé, un vase en porcelaine, un aigle, et une robe de flamenco.



Annonces





Et si vous êtes impatient de savoir l’identité de qui se cache derrière cette étoile sachez qu’il se murmure qu’il s’agit d’un artiste français d’origine libanaise… Et son fils est lui aussi un artiste connu ! Le hic c’est que même avec ce nom qui circule sur les réseaux sociaux, on ne comprends toujours pas le rapport avec les indices. L’info est donc à prendre avec beaucoup de précaution.

Noms déjà proposés pour cette étoile mystérieuse

Julien Doré, Yoko Ono, Patricia Kaas, Pascal Gentil, Denis Brogniart, Lucy Liu, Barbara, Hayao Miyazaki, Bear Grylls, David Douillet, Gérard Depardieu, Jackie Chan, Bruce Lee, Alain Delon, Alizée, Mireille Mathieu, Cyril Féraud, Cyril Hanouna, Jean-Pierre Pernaut, Fauve Hautot, Teddy Riner et Shinzo Abe

Les 12 coups de midi, le replay du jeudi 30 juillet

Si vous avez loupé l’émission du jour, sachez qu’elle est dispo pendant une semaine gratuitement sur myTF1 ou le service de replay de votre box.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 5 Aucune note

Liens sponsorisés