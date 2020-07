Demain nous appartient en avance : Luke aide Laura (résumé + vidéo épisode 718 DNA du 28 juillet 2020)

5 ( 2 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 718 du mardi 28 juillet 2020 – Laura est toujours introuvable dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » et Luke lui vient en aide. La jeune femme n’a pas été enlevée et elle se cache dans une caravane. Seul Luke sait où elle se trouve !



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 718

Christelle se rend au commissariat pour signaler que Laura est toujours portée disparue. Laura étant majeur, Karim ne peut rien faire pour aider Christelle. Aucun de ces deux-là ne se doutent qu’en réalité Laura s’est réfugiée dans un endroit secret aidée par Luke. Les deux jeunes ados viennent d’ailleurs de se retrouver pour que Luke apporte de nouvelles denrées à Laura. Cependant la situation dégénère. Tout à coup, Laura se tord de douleurs et est en grand danger. Luke est prêt à tout pour lui venir en aide !

De son côté, Amanda commence à ressentir de la jalousie pour Ulysse, mais un aveu de celui-ci change la donne. Soraya demande à Georges de l’aider pour enquêter sur Chemsa.



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 718 du 28 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

