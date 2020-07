Un si grand soleil en avance : Elise annonce sa grossesse (résumé + vidéo épisode n°446 du 28 juillet 2020)

3.5 ( 4 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Elise et Sofia vont finalement annoncer la bonne nouvelle ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, comme Bilal a déjà trop parler, elles vont officialiser la nouvelle.



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2



Un si grand soleil résumé de l’épisode 446

Elise et Sofia décident d’annoncer la bonne nouvelle de la grossesse d’Elise. Elles rédigent un mail à envoyer à tout leur entourage… Elise et Sofia conviennent du texte ensemble.

Tandis qu’Emmy ne se satisfait pas des explications qu’on lui donne, Elise réalise qu’elle n’a pas totalement le contrôle de la situation. Quand à Lucille, sera-t-elle rancunière ?



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 28 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

