Plus belle la vie : ce soir, Jeanne juge Anémone (résumé + vidéo de l’épisode 4072 PBLV du 28 juillet 2020)

4.1 ( 10 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4072 du mardi 28 juillet 2020 – Ce soir Anémone Vitreuil a des visions dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’elle a tué Marcus, Anémone est rattrapée par Jeanne, sa fille dans le coma… Celle-ci lui reproche son meurtre !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4072

Nathan sauve la mise à Mouss en faisant diversion. Le plan fonctionne mais reste à obtenir le test ADN de Cécile. Luna en fait son affaire et joue sur le lien maternel. Elle se rapproche de Cécile en lui expliquant qu’elle a été une mauvaise mère, et se met à pleurer pour que Cécile lui propose de se remaquiller. Luna parvient à prélever des cheveux sur une brosse, et remarque des médicaments. Le mobile de Cécile est trouvé, elle est peut-être stérile…

Boher pense que Clémentine a tué son rival, même si elle clame son innocence. Estelle la croit. Elle voit Vitreuil, perdue, qui lui demande de rester à ses côtés. Vitreuil est rattrapée par la culpabilité car Jeanne, dans les rêves de Vitreuil, désapprouve son silence. Thomas révèle à Estelle que Vitreuil était hagarde le jour du meurtre…



Tom rêve du butin du convoyeur de fond. Avec Antoine, ils percent même un trou dans le mur du mas. De son côté, Théo est content que Coralie se sente à l’aise avec ses amis…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4072 du 28 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

