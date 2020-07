Audiences TV prime 8 juillet 2020 : « Prodigal Son » reprend les commandes, beau score pour « Le monde de Jamy »

4.5 ( 16 )



Audiences TV prime 8 juillet 2020. Malmenée la semaine dernière, la série de TF1 « Prodigal Son » a repris les commandes hier, mercredi 8 juillet 2020 et s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée…



Les deux épisodes inédits proposés hier soir ont ainsi réuni 2.90 millions de téléspectateurs pour 15.3% de part de marché sur l’ensemble du public. C’est faible mais suffisant pour décrocher la première place. Notez près de 25% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats.

Audiences TV prime 8 juillet 2020 : autres chaînes

On retrouve ensuite France 2 avec les épisodes 3 et 4 de la série « L’amie prodigieuse ». Emmenés par Gaia Girace et Margherita Mazzucco, ils se contentés de 2.10 millions de téléspectateurs pour un part d’audience moyenne de 11.1%. Dommage que cette série de qualité et qui cartonne en Italie ne rencontre pas le succès escompté en France.

Belle performance pour France 3 avec son magazine « Le monde de Jamy ». Consacré hier soir à la hausse des températures, il a suscité l’intérêt de 2.01 millions de personnes pour 10.7% de pda sur l’ensemble du public. C’est la meilleure performance depuis 3 ans.



Soirée plus difficile pour M6 et son magazine « Zone interdite ». Présenté par la superbe Ophélie Meunier, il avait pour thème hier soir les mariages. Mais seules 1.65 million de personnes s’y sont intéressées (pda 8.6%).

Comme souvent c’est Arte qui complète le top 5 avec un film inédit en clair, celui de Benedikt Erlingsson « Woman at War ». Verdict : 850.000 curieux pour 4.4% de part de marché.

