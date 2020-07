« Disparue » : en mode rediffusion ce soir sur France 3

5 ( 7 )

« Disparue » est au programme télé de ce jeudi 23 juillet 2020. Et si cela vous rappelle quelque chose, c’est normal. Cette série a déjà été diffusée à plusieurs reprises sur les antennes de France Télévisions. Sur France 2 en 2015 puis sur France 3 en 2018.



Et ce soir France 3 rediffuse les 4 premiers épisodes de cette mini-série qui en compte 8. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi dès maintenant en avant-première sur France.TV puis en replay durant 7 jours.

« Disparue » c’est quoi ?

Lyon, Fête de la musique. Léa, tout juste dix-sept ans, et sa cousine Chris sont de sortie. Mais au petit matin, Léa n’est toujours pas rentrée. Ne supportant pas l’attente, son père Julien décide de mener sa propre enquête, alors que sa femme Florence, s’efforce de maintenir un semblant de normalité auprès de sa famille. Cette véritable plongée dans l’intimité du clan Morel est doublée d’une enquête de police menée par le commandant Molina, fraîchement débarqué à Lyon, et sa jeune collègue Camille Guérin. L’affaire révèle tour à tour les secrets de chacun, dessinant le portrait d’une jeune fille d’aujourd’hui, plus complexe qu’il n’y paraît. Disparue raconte le séisme que provoque la disparition de la jeune fille au sein de sa famille. Julien, le père, qui tient un restaurant dans le vieux Lyon, refuse l’attente et décide de mener l’enquête de son côté. Florence, la mère, employée à la mairie, essaie avant tout de ne pas s’écrouler, ne serait-ce que pour maintenir un semblant de normalité vis-à-vis de sa fille Zoé, 8 ans. Thomas, le frère aîné, est rongé par la culpabilité : il avait promis à sa mère qu’il raccompagnerait Léa à la maison cette nuit-là. Mais les événements en ont décidé autrement… Cette incursion en profondeur dans l’intimité du clan Morel se double d’une enquête de police riche en rebondissements, dévoilant tour à tour les secrets de chacun : membres de la famille, amis, connaissances. Menées par le commissaire Molina, fraîchement débarqué à Lyon, et sa jeune collègue Camille Guérin, les investigations dessineront peu à peu le portrait d’une jeune fille d’aujourd’hui, plus complexe qu’il n’y paraît.



Les épisodes de ce soir

Épisode 1 : A Lyon, le 21 juin, Léa Morel s’apprête à fêter ses 17 ans. L’occasion pour l’adolescente de sortir avec ses amis et de profiter de la bonne ambiance que diffuse dehors la Fête de la musique. Ses parents, Florence et Julien, ont donné la permission de trois heures. Mais au petit matin, Léa n’est toujours pas rentrée. Une terrible attente commence alors pour la famille. Le lieutenant Molina, fraîchement arrivé de Paris, enquête sur cette disparition inquiétante. Florence et Julien, désemparés, ne tardent pas à découvrir, au fil de l’enquête, qu’ils ignoraient des pans entiers de la vie de leur fille…

Épisode 2 : Julien, le père de Léa, est placé en garde à vue. Il a menti sur son alibi et refuse de s’expliquer. Florence est anéantie, comme le frère de Julien, Jean, qui travaille avec lui au restaurant familial. L’enquête de Molina, aidé par son adjointe Camille, révèle aussi que Léa pratiquait depuis peu la course automobile, à l’insu de ses parents. Comment la jeune fille se procurait-elle l’argent pour financer les cours ?…

Épisode 3 : A Lyon, le 21 juin, Léa, qui fêtait ses 17 ans, avait promis de rentrer à trois heures du matin. Elle s’est rendue à la Fête de la musique. Mais au petit matin, la jeune fille n’est pas rentrée. En pleine nuit, effrayée, elle a laissé un message sur le téléphone portable de son père, lui demandant de l’aider. Cet appel, qui est localisé dans les environs de la gare, ravive l’espoir de tous et relance l’enquête. Aidé de Nicolas, serveur au restaurant Morel, Julien se met à écouter les communications de la police sur une radio trafiquée. Il commence sa propre enquête…

Épisode 4 : Un homme étrange se présente au commissariat et s’accuse du meurtre de Léa. Il révèle à la police l’endroit où il prétend avoir enterré le corps de la jeune fille. Molina et son équipe n’y découvrent pas de cadavre, mais seulement le portefeuille de Léa. Puis, c’est le corps de Jenny, une prostituée, qui est retrouvé. Dans son sac à main se trouve le téléphone portable de la jeune disparue. Quel est le lien entre Jenny et Léa ? Le mystère s’épaissit autour de la disparition de l’adolescente, à mesure que les espoirs de la retrouver vivante s’amenuisent. Pourtant, Florence, sa mère, refuse de croire que sa fille est morte…

Casting

François-Xavier DEMAISON (Bertrand Molina)

Pierre François MARTIN-LAVAL (Julien Morel)

Alix POISSON (Florence Morel)

Alice POL (Camille Guérin)

Laurent BATEAU (Jean Morel)

Maxime TAFFANEL (Thomas Morel)

Camille RAZAT (Léa Morel)

Stella TROTONDA (Zoé Morel)

Zoé MARCHAL (Chris Morel)

Muriel COMBEAU (Sophie)

