EXCLU Plus belle la vie : Vitreuil dérape, Rémi de retour, Ariane déstabilisée (infos PBLV )

4.5 ( 15 )



Annonces





EXCLU Plus belle la vie en avance : intrigues et spoilers en avance PBLV jusqu’au 31 juillet C’est un retour surprenant auquel vous allez assister dans quelques semaines dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur les intrigues des trois prochaines semaines, c’est le moment puisque comme chaque week-end, Stars Actu vous en dit plus, en avant-première et en exclusivité.



Annonces



Annonces

Dans trois semaines, Barbara est toujours en prison tandis que ses amis font tout pour la sortir de là.

Informations exclusives ne pouvant être reprises sans mentionner Stars Actu avec un lien vers cet article



Annonces



Annonces



Annonces





Et elle va pouvoir compter sur le soutien d’un ami qui fait son grand retour : Rémi ! L’ancien serveur trisomique du bar du Mistral revient et lui aussi est bien décidé à aider Barbara.



Annonces





Le couple Merle retient Pauline, la vraie mère de Léon, prisonnière. Il lui font donner son lait maternel au bébé. Pendant ce temps là, Luna et Mouss montent un plan en place pour faire un test adn et prouver que Cécile n’est pas la mère biologique du bébé. Le test est sans appel et en découvrant des médicaments chez elle, Luna comprend qu’elle est stérile.

De son côté, Vitreuil dérape sérieusement. Elle a tué Marcus, le charlatan qui lui fait croire au miracle pour sa fille, Jeanne. Et alors que quelqu’un est accusé du meurtre à sa place, Vitreuil s’enfonce… Estelle pense qu’elle est coupable…

Et Ariane emménage chez Alex Melmont. Mais elle est déstabilisée par leurs différences et a peur d’être jugée sur ses affaires… Ils organisent une crémaillères qui ne se passent pas très bien…

Résumé du prochain épisode inédit, à découvrir lundi 13 juillet sur France 3

Le docteur Merle élabore un plan pour retrouver Léon. Il demande des nouvelles en tant que pédiatre à Barbara qui est aux petits soins avec le bébé. A la coloc, Sabrina organise une baby shower pour Léon. Au cours de la soirée, elle insiste beaucoup sur le couple en devenir que représente Nathan et Barbara et leur offre même un bon pour un massage. Pendant ce temps, quelqu’un en profite pour enlever Léon…

La bande de Théo révise chez Coralie, qui ne supporte pas leur bazar. Elle donne l’idée à Théo de louer une maison pour qu’ils révisent ensemble. Mais Antoine et Tom ne sont pas très d’accord pour que Coralie cohabite avec eux. Théo les trouve lourds…

Vitreuil invite Estelle et Francesco à dîner. Mais la vieille dame boit trop et met à jour sa terrible solitude…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 15 Aucune note

Liens sponsorisés