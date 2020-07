Jean-Jacques Goldman, de l’intérieur : ce soir sur France 3

5 ( 7 )



« Jean-Jacques Goldman, de l’intérieur » est un documentaire en mode rediffusion que France 3 vous propose de (re)découvrir ce soir dès 21h05 ou dès maintenant puis en replay sur France.TV. Il est signé Nicolas Maupied et Virginie Parrot. Pour info il a été diffusé la première fois en 2017….



Dans ce documentaire, France 3 propose le portrait d’un des artistes qui a marqué son époque, l’un des plus grands de sa génération, Jean-Jacques Goldman, chanteur à la carrière extraordinaire mais à la vie ordinaire.

Jean-Jacques Goldman, de l’intérieur : présentation

13 ans d’absence et de silence. 13 ans que Jean-Jacques Goldman s’est retiré du monde de la musique. Une absence qui ne passe pas inaperçu dans la variété francophone, tant elle crée un vide. Néanmoins, il a laissé une quantité de chansons et nombre de déclarations publiques. Celui que l’absence a transformé en héros exemplaire s’est exprimé entre temps bien plus que l’on ne se l’imagine. En réunissant toutes ses prises de parole, se dessine clairement le portrait d’un homme à part, au cœur du « star system », mais aussi à la fois complètement en dehors du système.



Vidéo

(Re)découvrez le teaser vidéo de 2017….

Alors si vous êtes fans de Jean-Jacques Goldman, ne manquez pas ce documentaire de Nicolas MAUPIED, ce soir dès 21h05 sur France 3.

