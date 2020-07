Audiences TV prime 16 juillet : TF1 en tête avec « L’élève Ducobu » devant France 3 avec « Né sous silence »

5 ( 7 )



Audiences TV prime 16 juillet 2020. Hier soir c’est TF1 qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée avec la rediffusion du film « L’élève Ducobu ». Signée Philippe de Chauveron, cette comédie porte par Vincent Claude (Ducobu), Juliette Chappey (Léonie), Élie Semoun (Mr Latouche) ou bien encore Joséphine de Meaux (Madame Rateau) a encore amusé 3.50 millions de Français soit 17.6 % du public présent devant son poste de télévision.



Audiences TV prime 16 juillet 2020 : les autres chaînes

On retrouve ensuite France 3 et son téléfilm en rediffusion « Né sous silence » avec Odile Vuillemin et Michèle Bernier. Il a été vu ou revu par 2.88 millions de personnes soit 14 % des téléspectateurs.

Soirée plus difficile pour les autres chaînes. En mode rediffusion lui aussi, le Taratata 100% live au Zénith de France 2 a pu compter sur 1.96 million de fidèles et 11.1% de part de marché.



France 5 est en 4ème position avec sa série documentaire « Des trains pas comme les autres ». Verdict : 1.45 million de curieux en moyenne pour 7% de part de marché.

M6 est toujours à la peine avec « This Is Us ». Les deux premiers épisodes se sont contentés de 1.36 million d’inconditionnels soit à peine 6.6% des téléspectateurs.

