« La Carte aux trésors » du mercredi 22 juillet : ce soir sur France 3, direction le LOT (vidéo)

4.6 ( 10 )



« La Carte aux trésors » du mercredi 22 juillet 2020. Ce soir sur France 3 nouveau numéro de votre jeu d’aventures « La Carte aux Trésors ». Et ce soir il nous entraîne à la découverte du LOT dans une zone de jeu qui s’étend du nord du département, dans la vallée de la Dordogne, jusqu’au sud, dans la vallée du Lot, en passant par les villes de Cahors et de Figeac.



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming vidéo sur France.TV

« La Carte aux trésors » du mercredi 22 juillet : au programme

Les deux candidats, Carole et Olivier, vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte des légendes du Quercy, dans des endroits teintés de mystère, des gouffres profonds où le diable aurait fini englouti, jusqu’à la majestueuse ville de Rocamadour… Ils survoleront également les rivières du Lot et du Celé́, ainsi que quelques-uns des plus beaux villages de France, à la recherche d’un château perché ; ils découvriront aussi pourquoi le Lot est souvent associé à la couleur noire : son vin, ses truffes, ses élevages… qui font partie des fiertés de cette la région.

Rappel du principe de l’émission

Dans La Carte aux Trésors, deux concurrents – le rouge et le bleu –s’affrontent dans une course d’orientation au cœur d’une région française. Leur objectif : résoudre les 3 énigmes pour trouver la « rose des vents » qui leur permettra d’accéder au trésor. Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du patrimoine local. Pour se déplacer, les concurrents ont chacun à leur disposition un hélicoptère. Mais, surtout, une fois à terre, ils doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au plus vite !



Vidéo

On termine comme toujours avec les superbes images de votre émission…

« La Carte aux trésors » revient ce soir sur France 3 et sur France.TV. Accompagnerez-vous Carole et Olivier dans leur périple ?

