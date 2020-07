« Zone Interdite » du mercredi 22 juillet 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéo)

4.6 ( 9 )



« Zone Interdite » du mercredi 22 juillet 2020. C’est l’été et comme chaque année désormais votre magazine « Zone Interdite » est diffusé le mercredi soir. Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.



Au sommaire ce soir suite et fin de « Changer de vie : tout le monde en rêve, ils l’ont fait ! Changer de métier pour donner plus de sens à sa vie, passer plus de temps en famille ou simplement changer d’horizon, c’est le rêve que caressent huit Français sur dix. Pendant une année Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite ont suivi quatre familles qui se sont lancées dans ce pari un peu fou : tout quitter pour tout recommencer.

« Zone Interdite » du mercredi 22 juillet 2020 : sommaire et reportages de ce soir

Une semaine de vacances peut changer sept vies ! Quand Yannick, commercial, et Christelle, aide-soignante, sont partis fêter leur anniversaire de mariage sur l’île de la Réunion, ils n’imaginaient pas que leur coup de foudre pour l’endroit serait tel qu’un an plus tard, ils reviendraient s’y installer avec leurs cinq enfants et leur chien ! Ils ont vendu leur maison en Touraine, quitté leur travail avec un objectif : ouvrir un hôtel dans leur nouveau paradis. Mais la réalité sera-t-elle à la hauteur de leurs rêves ?

À Bordeaux (Gironde), Audrey a lâché un CDI dans la communication, vendu son canapé, son vélo et toutes ses affaires pour réunir 7 000 euros d’économies. C’est avec un simple sac à dos que cette jeune femme part construire sa nouvelle vie en Thaïlande. Elle a décidé de quitter sa vie de bureau pour vivre de sa passion, la plongée sous-marine. Problème, elle n’a pas encore le diplôme qui lui permettra de devenir professeure de plongée… elle a découvert la discipline il y a seulement un an ! Entre son billet d’avion et les cours nécessaires pour devenir instructrice, elle va engloutir la moitié de ses économies. Si elle veut réussir, Audrey n’a pas le droit à l’erreur…



L’aventure est parfois au bout de la rue. Olivier, 45 ans, est un architecte de renom qui a participé à la construction des plus beaux bâtiments de Paris, du musée du Quai Branly à l’Institut du Monde Arabe. Mais il ne trouvait plus de plaisir dans son travail. C’est dans un quartier populaire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) qu’il est en train de réaliser son rêve : ouvrir une boucherie de qualité ! Il y a mis toute son énergie, repris ses études pour obtenir un CAP boucherie et surtout il a investi toutes ses économies pour ouvrir une boutique au design épuré qu’il a baptisée l’Archiboucher ! Une reconversion aussi étonnante que risquée.

Nous suivrons également les aventures de Jean-Christophe et Aurore, les Alsaciens qui rêvent de tour du monde sur le gigantesque catamaran qu’ils rénovent grâce aux économies d’une vie. Embarquer leurs deux adolescents dans cette aventure, qui a parfois des allures de galère, était un pari supplémentaire !

Quant à François et Charlotte, les trentenaires parisiens qui ont plaqué des jobs en or pour lancer un business de recyclage de plastique aux Philippines, ils découvrent les avantages et les inconvénients d’une vie loin de la France avec trois enfants dont un bébé de neuf mois.

Et voici les images et le teaser vidéo de votre émission…

