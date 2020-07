4.9 ( 9 )



« La France a un incroyable talent » : le gagnant de la finale de « La bataille du jury » est… Ce soir se déroulait la finale de la première saison de « La bataille du jury » du plus grand télé-crochet de France.



Depuis le 23 juin, et pour la première fois dans l’histoire de « La France a un incroyable talent », Hélène Ségara, Marianne James, Éric Antoine et Sugar Sammy sont passés d’alliés à adversaires ! À la tête d’une formation qu’ils ont eux-mêmes constituée et coachée, nos quatre jurés ont réuni ce qui s’est fait de mieux dans l’émission. Au programme, coups de vices, mauvaise foi, stratégie… toutes les manœuvres étaient permises pour décrocher la victoire avec la clé 100.000 euros pour le vainqueur.

Et ce soir c’était la finale pour 12 artistes précédemment qualifiés. Ils se sont livrés à une ultime bataille pour tenter de l’emporter. Comme lors des émissions précédentes, six nouveaux duels ont chacun opposés deux talents, permettant ainsi de désigner les six super finalistes de la compétition.



Mais si être dans les six super finalistes c’est une bonne chose, il n’y a qu’un seul et unique gagnant. Et oui l’important c’est d’être le premier non ?

Et le gagnant de cette édition 2020 est…. Kenny Thomas de l’équipe d’Hélène Segara. Ses cascades à moto ont impressionné le jury et les spectateurs de cette grande finale, tous amateurs de sensations fortes.