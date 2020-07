Un si grand soleil : Clément interroge Emmy, Eliott flippe, ce qui vous attend mercredi 15 juillet (épisode n°438 en avance)

4.5 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous vous posez la question, on peut vous dire que dans l’épisode 438 du mercredi 15 juillet, l’enquête sur la mort d’Oleg se poursuit.



Clément soupçonne Bernard Portel et l’interroge. Il lui parle de l’agence d’interim polonaise qui a recruté Oleg et lui reproche de mettre la pression sur ses employés…



Et Clément n’hésite pas à inviter Emmy à dîner pour l’interroger sur l’entreprise Portel. Mais Emmy ne sait rien et ça ne plait pas à Janet qu’il se serve d’elle…

Quant à Eliott, il flippe et a peur qu’on remonte jusqu’à lui. Il demande à son fournisseur de cigarettes de faire mettre la pression sur ceux qui pourraient parler… Et Dylan confie à Eliott que Gérald, son père, culpabilise. Eliott le met en garde et lui conseille de convaincre son père de ne pas aller parler à la police…



Rendez-vous mercredi 15 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

