« La Carte aux trésors » du 15 juillet : ce soir sur France 3 direction Porto-Vecchio et la Corse du Sud (vidéo)

« La Carte aux trésors » du 15 juillet 2020. Ce soir sur France 3 nouveau numéro inédit de votre jeu d’aventures « La Carte aux Trésors ». Et ce soir il nous entraîne à la découverte de Porto-Vecchio et la Corse du Sud sur une zone de jeu qui va couvrir une grande partie de la Corse du Sud : des villes de Porto-Vecchio à Bonifacio, en passant par le plateau de Cagna…



Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming vidéo sur France.TV

« La Carte aux trésors » du 15 juillet : au programme

Les deux candidats, Anne-Lise et Mathis, vont devoir résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte de Porto-Vecchio puis de Bonifacio et de ses nombreux escaliers creusés dans la roche calcaire. Ils partiront également au cœur du maquis, à la recherche de villages de bergers abandonnés, et pourront goûter à quelques trésors gastronomiques dont seule la Corse a le secret. Enfin, ils sillonneront le littoral sud de l’île de Beauté, pour découvrir quelques spécialités culinaires et admirer des plages paradisiaques, parmi les plus belles de Corse.

Rappel du principe de l’émission

Dans La Carte aux Trésors, deux concurrents – le rouge et le bleu –s’affrontent dans une course d’orientation au cœur d’une région française. Leur objectif : résoudre les 3 énigmes pour trouver la « rose des vents » qui leur permettra d’accéder au trésor. Toutes les épreuves sont liées à la culture, la géographie, l’histoire ou les traditions de ce territoire, afin de découvrir les richesses du patrimoine local. Pour se déplacer, les concurrents ont chacun à leur disposition un hélicoptère. Mais, surtout, une fois à terre, ils doivent compter sur les habitants pour les aider à progresser au plus vite !



Vidéo

On termine comme toujours avec les superbes images de votre émission…

« La Carte aux trésors » revient ce soir sur France 3 et sur France.TV.

