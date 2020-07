Un si grand soleil en avance : Elizabeth choisit entre Hugues et sa famille (résumé + vidéo épisode n°448 du 30 juillet 2020)

2.7 ( 11 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Rien ne va plus au sein de la famille Bastide dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, alors que Hugues a rendu Elizabeth totalement addict, celle-ci refuse de voir la vérité en face !



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 448

Alors que Julien fait tout pour faire ouvrir les yeux de sa mère et qu’il a même retrouvé la fille d’une victime de Hugues, Elizabeth ne veut rien savoir… Et elle va même trouver Julien pour le remettre à sa place : elle ne comprend pas son acharnement sur l’homme qu’elle aime et est déçue que son propre fils ait engagé un détective privé pour enquêter sur Hugues. Alice défend Julien mais Elizabeth affirme qu’ils ont perdu sa confiance et qu’ils vont arrêter de se voir tant qu’ils n’accepteront pas Hugues ! Arthur et Manon, qui ont tout écouté, sont sous le choc…

De son côté, Eve entend gérer sa vie comme bon lui semble, sans prise de tête.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 30 juillet

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

