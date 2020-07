4.6 ( 14 )



Ce soir sur TF1, première-diffusion en clair du film « Les Ex » de et avec Maurice Barthélémy, Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélemy, Claudia Tagbo, Patrick Chesnais, Baptiste Lecaplain, Stefi Celma, Arnaud Ducret, ou bien encore Alice David



L’histoire

Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex ! Antoine n’ose plus s’engager, Didier regrette son ex-femme, le père Laurent doit célébrer le mariage de son ex, Julie, Serge est harcelé par Lise, l’ex de sa petite amie du moment, tandis que Greg se console avec le chien… de son ex ! Autant de personnages dont les vies vont se télescoper dans un joyeux désordre et qui pourraient bien retomber amoureux ! Mais de qui ? Qu’ils nous obsèdent ou que l’on adore les détester, au fond, il est difficile d’oublier ses ex !

Le saviez-vous ?

– Il s’agit d’un remake du film de Fausto Brizzi sorti en 2009 (voir ICI)



– Le tournage du film s’est entièrement déroulé à Paris, la ville étant considérée la capitale mondiale du romantisme

– Sorti en 2017 sur grand écran, et malgré son casting de choc et d’assez bonnes critiques, le film n’a pas rencontré le succès escompté avec à peine plus de 330.000 spectateurs.

Vidéo

Voici la bande-annonce officielle de votre film

« Les Ex » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 depuis tous vos appareils connectés (fonction direct). Aucun replay ne sera ensuite disponible puisqu’il s’agit d’un film de cinéma.

