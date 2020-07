Plus belle la vie : ce soir, Coralie ment à Théo (résumé + vidéo de l’épisode 4063 PBLV du 15 juillet 2020)

5 ( 3 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4063 du mercredi 15 juillet 2020 – Coralie va mentir à Théo ce soir dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors que Théo est avec ses amis dans une villa pour réviser le bac, Coralie lui ment en inventant des sorties entre copines alors qu’elle est sur son canapé…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4063

Nathan et Barbara font des recherches sur le docteur Merle et apprennent qu’il est marié à Cécile, qui tient à restaurant social employant des personnes handicapées. Ils se rendent sur place pour déjeuner. Cette enquête, risquée, pour une belle cause, rapproche les deux amis, qui jouent au couple. Pendant ce temps, Léo, à qui a été confié le petit Léon, trouve de l’aide en la personne dévouée de Claire. Léo lui dit qu’il croit de nouveau en l’amour, et va recontacter la mystérieuse Nathalie…

Coralie cache sa tristesse de voir partir Théo, qui, de son côté, hésite à la quitter pour rejoindre ses amis. Tom propose à son amant secret, Luis, de passer le voir, mais Luis refuse, n’assumant pas encore son homosexualité. L’installation dans la maison est joyeuse…



Estelle ne sent pas Marcus, le nouvel ostéopathe de Jeanne, et qui semble très intéressé par l’argent de Vitreuil…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4063 du 15 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

