Plus belle la vie : ce soir, Mouss prêt à kidnapper Léon ? (résumé + vidéo de l’épisode 4071 PBLV du 27 juillet 2020)

4.8 ( 4 )



Annonces





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4071 du lundi 27 juillet 2020 – Mouss serait-il sur le point de kidnapper Léon ce soir dans votre série « Plus belle la vie » ? Alors que le test adn confirme que Cécile n’est pas la mère du bébé, Mouss et Luna essaient de la convaincre de laisser le bébé à Mouss…



Annonces



Annonces

Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Annonces



Annonces



Annonces





Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4071

La bande se scinde en deux équipes d’enquêteurs. Luna et Mouss doivent faire un test ADN entre Cécile et Léon pour prouver que ce n’est pas la mère du bébé. Léo, lui, ira avec Nathan pour observer Cécile. De son côté, Merle fait du chantage affectif à Pauline, toujours captive, pour qu’elle tire son lait. Leo récupère un test ADN pour Mouss et Luna. Ces derniers profitent d’une crise de Léon pour convaincre Cécile de le confier à Mouss…

Vitreuil réalise ce qui vient de se passer. Au Mistral, elle tombe, hagarde, sur Vincent, qui pense qu’elle simplement fatiguée. C’est Clémentine qui est arrêtée à la place de Vitreuil. Le témoignage d’Estelle, qui révèle que la servante détestait Marcus, l’enfonce aux yeux des policiers…



Annonces





Ariane emménage chez Alex Melmont et a réquisitionné Eric et Kevin. Elle est stressée à l’idée de ne pas faire le poids à côté d’un intellectuel comme Melmont…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4071 du 27 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés