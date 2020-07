Plus belle la vie : ce soir, Théo fait peur à Luis (résumé + vidéo de l’épisode 4073 PBLV du 29 juillet 2020)

0 ( 0 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4073 du mercredi 29 juillet 2020 – Théo va se décider à aller confronter Luis ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’il a vu Luis sortir de la maison, il vient lui demander de laisser Tom tranquille et il essaie de l’intimider pour ce soit efficace…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4073

Les tests ADN montrent que Cécile n’est pas la mère de Léon. Léo positive et remotive Barbara qui est désespérée. Tandis que Luna travaille sa relation de confiance avec Cécile et parvient à la faire sortir de chez elle avec Léon, Léo s’introduit dans la voiture de Merle et trouve une adresse récurrente sur son GPS qui les mène, lui et Nathan, dans un immeuble. Luna arrive presque à obtenir les confidences de Cécile pendant que Mouss joue avec Léon…

Estelle est de plus en plus convaincue que Vitreuil est responsable du crime quand elle lui avoue qu’elle avait raison concernant la dangerosité de Marcus. De plus, l’ADN de Vitreuil a été aussi découvert sur la statuette, alors qu’elle ne la touchait jamais. Abdel veut arguer de ces éléments pour défendre Clémentine…



Théo découvre la relation de Tom et Luis et fait la morale à son ami. Au lycée, Théo menace Luis de s’en prendre à lui s’il ne laisse pas Tom tranquille…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4073 du 29 juillet

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

