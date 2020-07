Plus belle la vie en avance : Barbara libérée de prison ! (vidéo PBLV épisode n°4077)

5 ( 11 )



Moment de joie au Mistral mardi prochain dans votre feuilleton de France 3 « Plus belle la vie » ! En effet, après des semaines emprisonnée injustement, Barbara est finalement libérée de prison !



Après l’arrestation des Merle qui sont passées aux aveux concernant le petit Léon et Pauline, Barbara est enfin libre.



C’est Léo qui vient au parloir annoncer à Barbara que tout est fini et qu’elle peut sortir de prison. Barbara n’en revient pas et a bien du mal à réaliser. Léo préfère attendre d’être dehors pour lui raconter tout ce qui s’est passé pour en arriver à cette bonne nouvelle. Barbara pleure de joie et son père lui dit qu’il est fier d’elle !

Un extrait de l’épisode de PBLV 4077 de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4077 du 4 août 2020

