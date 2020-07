Profilage : la saison 10 revient le 20 août

5 ( 1 )



Bonne nouvelle pour les fans de la série de TF1 « Profilage », dont la diffusion de la saison 10 portée par Philippe Bas et Shy’m s’était arrêtée pendant le confinement. En effet, la chaîne a annoncé aujourd’hui dans un communiqué de presse la reprise de la diffusion le jeudi 20 août.



A noter que dès demain, myTF1 proposera les quatre premiers épisodes de la saison 10 en replay.



Au programme le 20 août, les épisodes 5 et 6 de la saison.

EPISODE 5 – LA CROISÉE DES CHEMINS (PARTIE 1) Réalisé par Jérémy Minui



La vie d’Élisa est bouleversée à nouveau lorsque le père de sa fille sort de prison et sonne à sa porte. Déstabilisée, elle ne sait comment gérer ce retour… Mais elle n’a pas le temps de s’appesantir : on vient la chercher pour une nouvelle affaire ! Un jeune homme mort dont on a déposé le corps à la morgue, sans autre information. Le Commandant Rocher et l’équipe de la DPJ sont donc confrontés à un vrai mystère : comment résoudre un meurtre dont on ignore tout de la victime et des circonstances de sa mort ? Leurs investigations sont d’autant plus compliquées que des gens très influents semblent prêts à tout pour cacher la vérité…

EPISODE 6 – LA CROISÉE DES CHEMINS (PARTIE 2) Réalisé par Jérémy Minui

Entraînée par Roman, son compagnon qui vient de sortir de prison, Élisa franchit la ligne jaune et se retrouve en garde à vue. Libérée par Rocher, elle rejoint la DPJ juste à temps pour entendre une nouvelle explosive pour l’enquête : Hyppolite a découvert que le meurtre sur lequel ils enquêtent s’inscrit en réalité dans une série d’agressions. Le coupable est en pleine escalade de violence, et il ne compte pas s’en arrêter là… Rocher et Élisa s’engagent alors dans une véritable course contre la montre pour éviter qu’il y ait un nouveau crime. D’autant que la prochaine cible du tueur est très proche de notre équipe…

