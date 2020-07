Plus belle la vie en avance : Franck et Laetitia vont-ils se retrouver ? (vidéo PBLV épisode n°4060)

4.9 ( 7 )



Plusieurs années après que Laetitia ait trompé Jérôme avec Franck dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », vont-ils finalement se retrouver ? Maintenant que Jérôme est mort, Laetitia pourrait bien à nouveau craquer pour Franck…



En effet, vendredi prochain au Mistral, Franck et Laetitia vont se rapprocher.



Franck demande à Laetitia comment elle le voyait quand ils étaient ensemble et Laetitia lui fait plein de beaux compliments… Des compliments que Franck ne semble pas prêt à recevoir, il prend tout mal et finit par partir, pensant qu’il n’a pas de caractère et qu’il est trop gentil avec les femmes !

Un extrait de l’épisode de PBLV 4060 de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4060 du 10 juillet 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Nathan papa, Delphine de retour, Vitreuil va mal (infos PBLV ) en cliquant ICI

