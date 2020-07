Plus belle la vie en avance : Luna et Mouss en danger (vidéo PBLV épisode n°4069)

5 ( 3 )



Luna et Mouss vont à leur tour s’impliquer pour tenter de faire innocenter Barbara jeudi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors que Barbara est en prison, Luna et Mouss s’infiltrent pour en savoir plus sur les Merle…



Et même Mouss se laisse berner, il a beaucoup apprécié Cécile et a du mal à l’imaginer entrain de voler un bébé.



Mais Luna le recadre et le met en garde : il ne faut pas se fier aux apparences ! Elle lui rappelle qu’ils n’auraient jamais imaginé qu’Andrès était Pavel… C’est là que le Docteur Merle arrive, Mouss se cache et évite qu’il ne le reconnaisse…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4069 de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4069 du 23 juillet 2020

A lire aussi : EXCLU « Plus belle la vie » en avance : Vitreuil dérape, le retour de Rémi, Ariane déstabilisée (infos PBLV ) en cliquant ICI

