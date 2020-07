Quand Iris Mittenaere rembarre un internaute

4.9 ( 8 )



Iris Mittenaere, actu. La belle Iris Mittenaere fait régulièrement le buzz sur les réseaux sociaux notamment sur son compte Instagram. L’ex Miss Univers y publie régulièrement des photos d’elle où elle apparaît en tenue légère pour le plus grand bonheur de ses admirateurs… enfin de presque tous ses admirateurs.



Et oui car tout le monde n’apprécie pas forcément ces photos parfois un peu « olé olé ». À la suite d’un des derniers clichés qu’elle a publié, un internaute n’a pas caché son mécontentement sur cette énième photo où notre reine de beauté apparaît simplement en bikini. Rien de choquant donc.. Enfin sauf « wmunited » qui, en guise de commentaire a écrit : « Pq renvoyer cette image de la femme ?petit rappel : vous existez au-delà de vos fesses ».



Iris Mittenaere lui répond

Et notre jolie Miss n’a pas tardé à lui répondre. Et elle n’a pas fait dans la demi-mesure puisque c’est une longue réponse qu’elle a tenu à lui adresser. Nous vous proposons de la découvrir…

« Pourquoi justement commenter cela à une femme ? On ne peut donc pas rire et si l’on voit un bout de fesse cela dénigre la femme intelligente que je suis ? Je ne peux donc pas être autre chose parce que je décide de m’amuser en maillot ? Petit rappel nous devons plutôt nous battre pour avoir la liberté de faire ce que l’on veut et arrêter de se critiquer les unes les autres sur ce que nous faisons. Et si un homme riait comme ça en maillot avec un ami, tu te serais fait la même réflexion ? Malheureusement le vrai problème est plutôt ce genre de préjugés selon lequel une femme respectable ne doit pas montrer son corps, ne pas faire ceci ou cela. Ce préjugé qu’une femme qui poste de jolies photo d’elles est superficielle et n’a rien dans le crâne. Bref. Je pense que vous vous trompez de combat. » lui a t-elle rétorqué.

Notez que l’intervention de wmunited n’a pas été forcément du goût des fans d’Iris persuadés qu’il y a une pointe de jalousie dans tout ça. Certains lui ont même vivement conseillé de se désabonner de son compte.

Une chose est sûre Iris Mittenaere n’a pas été plus affectée que ça par ce reproche puisqu’elle continue de publier des photos d’elle en bikini, seule ou avec ses copines… des clichés qui rencontent tout un énorme succès. Près de 150.000 likes pour la dernière en date publiée il y a quelques heures à peine…

Et vous ? Vous pensez quoi des clichés d’Iris Mittenaere ?

