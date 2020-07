5 ( 3 )



Dans la série « plus ragoûtant tu meurs – voici une info en provenance directe de Londres, là où se tient le procès intenté par Johnny Depp contre « The Sun ». Pour mémoire la star de la franchise « Pirates des caraïbes » reproche au célèbre tabloïd britannique de l’avoir dépeint comme un mari violent et l’a attaqué en diffamation.



Si on ne reviendra pas en détail sur ce procès où chacun va de toutes les manières donner sa version des faits, on retiendra de la première journée que :

– Amber Heard continue d’affirmer que son ex mari était quelqu’un de violent. Via son avocate, Maître Sasha Wass, elle a persisté et signé dans ses accusations évoquant notamment les gifles qu’il lui infligeait lorsqu’il était sous l’influence de l’alcool et/ou de drogues.

– Que Johnny Depp a nié en bloc toutes les accusations. « C’est absolument faux. Je n’ai pas frappé mademoiselle Heard. » a rétorqué l’acteur qui s’est fendu ensuite de quelques détails pas très glamours…



Selon Johnny Depp, Amber Heard aurait déféqué dans le lit conjugal

Et parmi les anecdotes que de nombreux médias ont repris en boucle, il y a ce moment où Amber Heard aurait déféqué dans le lit conjugal. Charmant non ? Elle lui aurait alors précisé que c’était une blague. Sauf que l’acteur n’aurait pas franchement ri. En même temps difficile de rire devant un tel comportement. Et c’est cet incident qui aurait fini par le convaincre qu’il était temps de mettre un terme à cette belle et « odorante » histoire.

Histoire d’en rajouter une couche, enfin si on peut dire, il l’a décrite comme une « sociopathe narcissique et calculatrice » qui se serait servie de lui pour mettre en lumière sa propre carrière;

En janvier 2017, lors de l’officiation de leur divorce, les deux ex avaient fini par trouver un accord, l’acteur ayant accepté de lui verser la modique somme de 7 millions de dollars, somme aussitôt reversée à une association caritative.

Et après cette affaire, c’est un autre procès qui attend les deux ex tourtereaux. Là encore c’est Johnny Depp qui en est à l’origine. Il a porté plainte en diffamation contre son ex femme qui, dans le cadre d’une interview accordée au Washington Post, affirmait avoir été victime de violences conjugales de la part de son ex-mari qu’elle avait toutefois pris soin de ne pas nommer.

