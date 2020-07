Plus belle la vie en avance : Nathan et Barbara font une découverte (vidéo PBLV épisode n°4063)

5 ( 6 )



Annonces





Barbara et Nathan mènent l’enquête mercredi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, Barbara est déterminée à retrouver Pauline, la vraie mère de Léon, et de lui rendre son bébé…



Annonces



Annonces

Nathan est impressionné et affirme qu’il aimerait bien être comme elle !



Annonces



Annonces



Annonces





Barbara lui rappelle qu’elle était alcoolique il y a encore quelques mois et qu’il la soutient à fond. Elle trouve qu’il se sous-estime… Le début d’un rapprochement entre les deux amis ?

C’est là que leur enquête avance et qu’ils découvrent un visage connu… Ils décident de le suivre…



Annonces





Un extrait de l’épisode de PBLV 4063 de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4063 du 15 juillet 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : Nathan papa, Delphine de retour, Vitreuil va mal (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

Liens sponsorisés