« This Is Us » du 9 juillet 2020 : vos 4 épisodes inédits ce soir sur M6 !

« This Is Us » du 9 juillet 2020 – Comme chaque jeudi soir, enfin plus pour très longtemps, suite de la saison 3 de la série « This Is Us » dès 21h05 sur M6 et replay sur 6PLAY. Et cette semaine encore pas moins de 4 épisode à la suite…



« This Is Us » du 9 juillet 2020 : vos 4 épisodes de ce soir

Saison 3 – épisode 7 : Rencontres décisives

Kevin et Zoe découvrent le Vietnam. Par le passé, Jack et Rebecca s’étaient rendus à Los Angeles en voiture, se découvrant davantage au fil du trajet…

Saison 3 – épisode 8 : Question d’influence

La famille Pearson organise un dîner de Thanksgiving peu conventionnel. Par le passé, Jack, Rebecca et leurs trois enfants célébraient ce moment convivial en compagnie de Miguel…



Saison 3 – épisode 9 : Nouveaux horizons

Kevin arrive dans le lieu où son père a servi comme soldat. Kate poursuit une nouvelle opportunité. Jack se démène pour aider son frère. Randall débat avec le conseiller municipal Solomon Brown…

Saison 3 – épisode 10 : Transmission

La fin de la campagne de Randall arrive. Kevin et Zoe s’interrogent sur l’avenir de leur couple. Kate et Toby se préparent à l’arrivée du bébé.

Suite de la saison 3 de « This Is Us » ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY. Attention dès le 30 juillet c’est fini. Place à la série « Les copains d’abord » !

