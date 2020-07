Plus belle la vie en avance : Théo reste à Scotto (vidéo PBLV épisode n°4074)

4.9 ( 8 )



Jeudi prochain dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie », Théo a reçu ses résultats d’inscriptions à Parcours Sup. Il a obtenu la meilleure prépa maths sup de Marseille, ainsi que celle de Scotto…



Et alors que Coralie se réjouit pour lui, Théo lui fait une annonce qu’elle ne comprend pas…



En effet, Théo choisit de privilégier son couple et la proximité avec Coralie en intégrant la prépa du lycée Scotto ! Coralie pense que c’est un mauvais choix mais Théo n’en démord pas…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4074 de mercredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4074 du 30 juillet 2020

