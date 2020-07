Un si grand soleil : Pierre est mort, Bilal replonge, ce qui vous attend mercredi 22 juillet (épisode n°443 en avance)

4.5 ( 13 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – C’est un terrible drame qui vous attend mercredi dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 443 du mercredi 22 juillet, un personnage va être trouvé mort !



Il s’agit de Pierre ! Alors que Clément reçoit un appel du procureur pour mettre Portel et Pierre en garde à vue, Emmy est inquiète de ne pas réussir à joindre Pierre…



Eliott minimise et ça ne plait pas du tout à Emmy… Et plus tard, alors qu’Eliott appelle Thierry, ce dernier lui annonce la mort de Pierre ! En effet, son enlèvement a mal tourné et Pierre est tombé d’un pont !

De son côté, Portel est interrogé au commissariat, notamment sur la disparition de Pierre.



Et alors que Sofia et Elise se réjouissent de garder le secret pour la grossesse, Bilal en parle à Akim et leur mère entend tout… Bilal informe Lucille qu’il a replongé avec Damien ! Lucille lui explique qu’elle s’en fout…

Rendez-vous mercredi 22 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

