Demain nous appartient spoiler : Lou sur le point de découvrir la vérité ? (VIDEO)

Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – Lou va-t-elle découvrir la vérité sur Karim et Chemsea dans votre série « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours, une discussion avec sa fille, Nina, va lui mettre la puce à l’oreille…



Du coup, Lou va décider d’interroger Karim sur le sujet…



Lou vient déposer chez Karim leur fille. L’occasion pour l’avocate de proposer à son ancien compagnon de passer un moment à deux pour discuter. En effet, elle aimerait en savoir plus sur la relation qu’entretiennent Karim et Chemsa. Lou s’inquiète car Nina lui a dit que Karim et Chemsa ne dormaient pas ensemble… Lou va-t-elle découvrir les dessous de cette relation ?

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images.



Demain nous appartient spoiler Lou interroge Karim

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay et streaming sur MYTF1

