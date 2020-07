Un si grand soleil : Quentin libéré, Virgile vend à Victor, ce qui vous attend mardi 7 juillet (épisode n°432 en avance)

5 ( 4 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – La semaine commence à peine et vous avez peut être déjà hâte de savoir ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ! Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 432 du mardi 7 juillet, Quentin va finalement être libéré de sa garde à vue, même s’il est mis en examen.



Quentin avoue à Manu avoir peur des représailles après avoir parlé mais Manu essaie de le rassurer.



Mais même libre, Quentin est très d’avoir perdu Davia avoir toute cette histoire. Il peut compter sur le soutien de Gary à sa sortie du commissariat.

De son côté, Victor va voir Virgile au camping et lui propose de racheter ses parts du Sauvage. Virgile accepte et ne veut même pas de son argent ! Victor hallucine mais Virgile n’accepte rien à part un euro symbolique… Victor en parle à Sofia, il veut rester honnête et racheter au moins 150.000 euros les parts de Victor.



Davia, triste de sa séparation avec Quentin, finit par aller le voir pour lui dire ce qu’elle pense de lui. Elle finit par le gifler et… l’embrasser !

Rendez-vous mardi 7 juillet à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

