Déprogrammation France 3 : le 13 juillet, la chaîne rend hommage à Ennio Morricone

5 ( 2 )



Annonces





Déprogrammation France 3. Le 13 juillet France 3 était censée nous proposer une soirée Pierre Richard avec deux films qui ont marqué la carrière de l’acteur : “Les Fugitifs” de Francis Veber et “Le grand blond avec une chaussure noire” d’Yves Robert.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Entre-temps nous avons malheureusement appris la mort d’Ennio Morricone. Et France 3 a décidé de bouleverser sa grille afin de rendre hommage à ce légendaire musicien.

Le lundi 13 juillet 2020 elle diffusera donc deux films dont il a signé la bande-originale, des musiques qui sont devenues presque aussi populaires que les films:

– Le Professionnel de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo



Annonces





– il était une fois en Amérique de Sergio Leone avec Robert de Niro et James Woods

Déprogrammation France 3 : hommage à Ennio Morricone

« Le Professionnel » de Georges Lautner

Avec Jean-Paul Belmondo, Jean Desailly, Robert Hossein

Joss Beaumont, un agent des services secrets français envoyé en mission dans un pays d’Afrique, a été dénoncé pour des raisons politiques par ses chefs aux autorités de ce pays. Evadé du bagne où il a été détenu pendant deux ans, il revient en France pour se venger en achevant la mission qu’on lui avait confiée : assassiner le président de ce pays, en voyage officiel à Paris.

La musique du Professionnel, signée Ennio Morricone, remportera un disque d’or en 1981 grâce à son thème culte Chi Mai.

« Il était une fois en Amérique » de Sergio Leone

Avec Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern

Avec Once Upon a Time in American raconte, de la Prohibition aux années soixante, quanrante-cinq ans des vicissitudes dramatiques du mafieux David Aaronson, dit Noodles, et de ses amis, du ghetto juif de leur enfance, vers les plus hautes sphères du crime organisé de New York.

Il s’agit du troisième volet de la saga des « Il était une fois… » de Sergio Leone, après Il était une fois dans l’Ouest et Il était une fois la révolution, dont toutes les bandes originales d’Ennio Morricone sont devenues cultes aujourd’hui.

Hommage à Ennio Morricone ce lundi 13 juillet 2020 dès 21h05 sur France 3 et France.TV

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note

Liens sponsorisés