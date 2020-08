Audiences TV prime dimanche 30 août 2020 : « Taxi 5 » large leader (TF1) devant « Garde alternée » (France 2)

4.6 ( 12 )



Audiences TV prime dimanche 30 août 2020. Sans surprise aucune, c’est TF1 qui s’est imposée en tête des audiences de la première partie de soirée avec la première diffusion en clair du film « Taxi 5 » de et avec Franck Gastambide et Malik Bentalha.



Verdict : 5.02 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 23.3 % sur l’ensemble du public (individus âgés de 4 ans et plus). Carton plein sur toutes les cibles notamment auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats avec une pda de 32%, 35% auprès des 25-49 ans et 54% après des 4-14 ans.

#Audiences @TF1 📌 #Taxi5 très largement leader hier avec 5M de tvsp. 32% de pda FRDA-50a

35% de pda 25-49a

54% de pda 4-14a pic.twitter.com/YJvrWRyWC6 — TF1 Pro (@TF1Pro) August 31, 2020



Audiences TV prime dimanche 30 août 2020 : autres chaînes

Juste derrière on retrouve France 2 avec la comédie d’Alexandra Leclère « Garde alternée » avec Didier Bourdon, Valérie Bonneton et Isabelle Carré. Première diffusion en clair là aussi et 3.83 millions de curieux (pda 17.3%).

Quant à la série de France 3 « Les enquêtes du commissaire Van der Valk », l’épisode du jour a tenu en haleine 2.62 millions de personnes (pda 11.6%).

Après ses éditions spéciales du mercredi, le magazine de M6 « Zone Interdite » faisait son grand retour dans sa case du dimanche soir. Premier thème de la saison « L’été déconfiné que les Français n’oublieront jamais ». Un thème qui a suscité l’intérêt de 1.69 million de Français soit 8% de ceux qui avaient choisi de passer leur soirée de dimanche devant la petite lucarne.

Après plusieurs mois de confinement, Anaïs est Alexis ont décidé de vivre pleinement leur été. Ils vont se marier ! 👰💍❤ "Vacances déconfinées : un été qu'on n'oubliera pas !"

📺 Ce soir à 21:05 dans #ZoneInterdite pic.twitter.com/shXSuluFWI — M6 (@M6) August 30, 2020

On retrouve ensuite W9 avec du foot. La finale de la Ligue des Champions féminine de football – elle opposait Wolfsburg à Lyon – a fait vibrer 1.09 million de footeux soit 4.9% des téléspectateurs. Notez la victoire des lyonnaises par 3 buts à 1.

