Plus belle la vie : ce soir, les retrouvailles de Babeth et Patrick (résumé + vidéo de l’épisode 4096 PBLV du 31 août 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4096 du lundi 31 août 2020 – Babeth et Patrick vont se retrouver ce soir dans votre série quotidienne « Plus belle la vie ». En effet, Babeth et Patrick vont finalement se réconcilier après que Babeth ait réalisé qu’Alex Melmont la manipulait.



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4096

Revel est persuadé que Patrick est coupable et il ne manque pas grand-chose pour le faire tomber. Kevin qui est toujours inquiet pour Laetitia, cherche des preuves à charge au commissariat. Stan a des hallucinations et voit Melmont, il est persuadé de l’avoir tué et le dit à Sabrina. Cette dernière ne croit pas en sa culpabilité et se souvient de leur rencontre où Stan s’est jeté à l’eau pour récupérer le portable de sa belle.

Barbara qui était venue présenter sa démission à Helena, se retrouve à lui préparer une banane flambée pour la déstresser. César arrive à ce moment et hallucine en voyant Barbara en cuisine. En aparté, il joue Franc jeu avec elle, il a compris pour elle et Chris. Barbara décide de garder son travail mais pose ses conditions à Chris…



Alors que Samia est en plein discours au conseil municipal, la vidéo de son EVJF est projetée. Lougane qui est furieux demande à Samia de réparer ses bêtises, sinon elle en paiera les conséquences…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4096 du 31 août

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

