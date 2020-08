4.8 ( 11 )



« Zone Interdite » du dimanche 30 août 2020. C’est la rentrée pour le magazine de la belle Ophélie Meunier « Zone Interdite » qui reprend ainsi sa case du dimanche soir. Rendez-vous dès 21h05 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.



Au sommaire ce soir « L’été déconfiné que les Français n’oublieront jamais »

« Zone Interdite » du dimanche 30 août 2020 : sommaire et reportages de ce soir

Après un printemps passé cloîtré entre quatre murs, jamais un été n’aura été si attendu ! Retrouver le goût de l’insouciance, renouer avec une vie « normale », à quoi ressemblera cet été qui restera gravé dans nos mémoires ? Comment les Français vont-ils vivre leur « été déconfiné » ?

Cette année, certains des membres de la famille Lavelle avaient prévu de partir en Inde, aux Philippines ou encore dans la campagne anglaise mais la Covid-19 a bouleversé leurs plans. Frères et sœurs avec leurs enfants respectifs, cousins, cousines, oncles, tantes et même le grand-père de 78 ans… En tout, ils sont une trentaine à avoir décidé de se retrouver dans le berceau de la famille, à Urval, à une heure de Périgueux (Dordogne). Travaux d’agrandissement, création d’un potager, organisation de la fête du village, pour eux, cette crise sanitaire sans précédent est l’occasion de resserrer les liens de toute une tribu et de redonner vie à la maison de famille. Mais après les retrouvailles, comment vont se dérouler concrètement ces vacances avec quatre générations sous le même toit ?



Pour ceux qui ont été en première ligne pendant le confinement, les vacances, c’est la lumière au bout du tunnel. C’est la raison pour laquelle, cet été, une trentaine de campings ont décidé d’offrir des séjours gratuits en mobil-home aux personnels soignants ! Marine, Laura, Calipso et Solène ont entre 21 et 29 ans. Infirmières en réanimation dans une clinique de Nancy, dans l’est de la France, les jeunes femmes ont réservé une semaine au camping d’Arès, du côté d’Arcachon (Gironde). Leur but : s’amuser ! Un pied de nez au virus et une façon de tourner l’une des pages les plus marquantes de leur vie. Applaudissements, haie d’honneur et petites attentions… Les patrons du camping familial dans lequel elles vont passer leurs vacances veulent tout mettre en œuvre pour que les infirmières vivent un séjour inoubliable !

Cet été, Anaïs, 24 ans, et Alexis, 30 ans, qui vivent dans la région lyonnaise ne risquent pas non plus de l’oublier ! Cette conseillère clientèle et cet entrepreneur dans le bâtiment se marient début août. Mais à cause de la crise de la Covid-19, les futurs mariés doivent jongler avec les imprévus ! Comment organiser enterrements de vie de jeune fille et de vie de garçon ? Leur famille originaire du Portugal réussira-t-elle à assister à la cérémonie ? Et pour le buffet, comment mettre en place des mesures de distanciation ? Ils doivent tout réorganiser au dernier moment, même leur voyage de noces, prévu aux Seychelles ! Malgré les obstacles, les amoureux vont tout faire pour passer le plus bel été de leur vie !

Pour Benjamin, 51 ans, sa femme Pauline, 47 ans, et leurs 3 adolescents, Hugo, Pierre-Louis et Philippine, le simple fait de partir en vacances tous ensemble est un bonheur inespéré ! Atteint de la Covid-19, le père de famille parisien a passé douze jours en réanimation. Aujourd’hui rétabli, ce cadre qui travaille dans une banque, veut profiter de la vie ! Pendant leur été en Vendée, dans leur maison de Saint-Jean-de-Monts, il a promis à son aîné de 20 ans et à ses jumeaux de 17 ans de réaliser trois de leurs souhaits les plus chers.

À Hyères (Var), dans le sud de la France, David Cozette, 50 ans, sa femme Sandrine, 48 ans, et leurs deux filles, Charlotte, 15 ans, et Faustine, 18 ans, sont dans les starting-blocks. Il y a tout juste un an, nous les avions suivis, lui, commentateur de basket et elle, directrice artistique. Ils avaient décidé de vendre leur maison en banlieue parisienne et contracté un prêt de plus d’un million d’euros pour reprendre un magnifique hôtel-restaurant face à la mer. Mais trois jours après avoir ouvert, coup de massue, ils doivent fermer à cause de la Covid-19 ! Cet été, la famille va se serrer les coudes pour réussir sa saison, sous peine de ne pas pouvoir rembourser son prêt.

Pour Vanessa et Pierre, 35 ans, c’est également l’été de tous les défis ! Au début du confinement, les parents de Rose, 3 ans, et d’Antoine, 20 mois, ont tout fait pour rendre le quotidien de leurs enfants extraordinaire ! Tous les après-midis, en plus du télétravail, ils conçoivent des costumes et organisent des activités pour les faire voyager depuis leur salon. Ils vivent près de Lyon, mais leur imagination va les emmener en Italie, au pôle Nord ou encore au cœur du musée du Louvre… ! Et cet été, pas de répit pour les supers parents ! À cause de la Covid-19, ils ne partent pas dans un club en Espagne comme ils l’avaient espéré mais dans la maison de la mère de Pierre, à seulement 40 minutes de chez eux. Malgré toutes les restrictions liées à la pandémie, ils comptent bien proposer à Rose et à Antoine des vacances de rêve !

À travers ces histoires fortes et émouvantes, plongée inédite dans un été qui promet d’être historique !

