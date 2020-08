« Taxi 5 » : 6 choses à savoir sur le film inédit proposé par TF1 ce soir

4.9 ( 8 )



« Taxi 5 » de et avec Franck Gastambide et Malik Bentalha est diffusé pour la première fois en clair ce soir sur TF1. Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en direct sur MYTF1 depuis tous vos appareils connectés.



« Taxi 5 » : résumé, histoire, synopsis

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc.

Casting : acteurs et personnages

Et avec dans les rôles principaux :

Franck Gastambide : Sylvain Marot

Malik Bentalha : Eddy Maklouf

Bernard Farcy : Gérard Gibert

Salvatore Esposito : Antonio Di Biase, dit « Toni Dog », chef du gang des Italiens

Édouard Montoute : Alain Trésor

Sabrina Ouazani : Samia Maklouf, la sœur d’Eddy

Anouar Toubali : Michel Petrucciani, un policier municipal

Monsieur Poulpe : Ménard, un policier municipal

Sissi Duparc : Sandrine Brossard, une policière municipale

Sand Van Roy : Sandy, la copine d’Eddy

Moussa Maaskri : Lopez, un policier ripoux

Éric Fraticelli : Paoli, un policier ripoux

Ramzy Bedia : Rachid, dit « Ricardo »

6 choses à savoir sur le film

– Franck Gastambide a co-écrit le film avec Luc Besson et Stéphane Kazandjian;

– Également réalisateur, il a affirmé avoir invité Samy Naceri à faire une apparition dans le film. Une proposition que l’acteur aurait refusé. De son côté l’ex star de la saga Taxi a précisé que seule une « apparition clin d’oeil » lui avait été proposée et ce alors qu’une grande partie du film avait déjà été tournée;

« Avec tout le respect que je dois à mes fans, je ne pouvais pas accepter aussi peu juste pour mieux vendre leur film alors que j’aurai aimé vous donner tellement plus. Si la proposition avait eu lieu en début de tournage comme tous les acteurs, ma réponse n’aurait pas été la même. (…) J’attendais simplement un minimum de respect après les 30 ans de cinéma à mon actif »

– Franck Gastambide a fait appel à Salvatore Esposito, star de la série Gomorra, pour incarner le chef du gang italien;

– Le chanteur Soprano figure lui aussi au casting du film…dans le rôle de Baba, chauffeur VTC et meilleur ami d’Eddy;

– Sorti en 2018 au cinéma, le film a rencontré un beau succès avec 3 653 933 spectateurs en salles;

– Succès aussi pour la bande-originale du film, l’album ayant été certifié disque de platine le 29 Aout 2018.

« Taxi 5 » : la bande-annonce

Comme toujours on termine avec la bande-annonce de votre film…

Alors prêts pour une nouvelle virée en taxi ? Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1.

