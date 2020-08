Audiences TV prime lundi 10 août 2020 : « Camping Paradis » leader (TF1) devant « Motive » (France 2)

4.9 ( 10 )



Audiences TV prime lundi 10 août 2020. Le « Camping Paradis » fait toujours le plein même en mode rediffusion. Hier soir encore c’est TOM et son équipe qui se sont adjugés la première place des audiences avec l’épisode « Mon père, ce breton ! ».



Il a été vu ou revu par 3.02 millions de vacanciers (ou pas) soit 17.1% du public présent devant son poste de télévision.

Audiences TV prime lundi 10 août 2020 : autres chaînes

France 2 est juste derrière avec sa série « Motive : le mobile du crime ». La suite de la saison 3 inédite affiche 2.38 millions de fidèles et 12.6% de part de marché (moyenne sur les deux épisodes inédits, ndrl).

On retrouve ensuite M6 et la rediffusion du film « Very Bad Trip ». Porté par Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms ou bien encore Justin Bartha, il a réuni 1.98 million de cinéphiles pour 10.7 % de part de marché.



M6 est à la traîne avec rediffusion du film « Vilaine ». Emmenée par Marilou Berry, Frédérique Bel et Pierre-François Martin-Laval, il n’a amusé que 1.72 million de personnes soit 9.4% du public présent devant la petite lucarne.

W9 complète le top 5 avec la rediffusion du film d’animatyion « Astérix chez les Bretons » vu ou revu par 932.000 irréductibles Gaulois (pda 4.9%)

