4.6 ( 12 )



Annonces





La mini-série « Innocente » en mode rediffusion ce soir sur France 3. Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou dès maintenant puis en replay sur France.TV. Au programme de cette soirée du mardi 11 août 2020, les 3 premiers épisodes d’une série qui en compte 6.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Innocente » : l’histoire

Roxane Delage, professeure d’archéologie à Marseille, se réveille, nue et hagarde, dans le salon d’une villa, où elle était venue expertiser un masque maya. Dans une pièce attenante… le cadavre d’un homme assassiné. Paniquée, elle s’enfuit. Hugo Combas, atteint d’un cancer, apprend qu’il va bientôt mourir…

Quelques heures plus tard, c’est pourtant lui et Sabine Maupin, sa coéquipière et compagne, qui arrêtent Roxane Delage chez elle, devant sa fille Alma, 8 ans, et son mari, Alexis. Mise en examen, toutes les preuves s’accumulent contre elle. Elle est incarcérée, puis finalement jugée et condamnée à une peine de douze ans de prison.



Annonces





Hugo s’apprête à mourir seul dans un hôpital, sans Sabine, avec qui il a rompu.

Huit ans plus tard, Roxane sort de prison ; Hugo, guéri, a repris du service… Le hasard les réunit et ils rouvrent l’enquête officieusement. L’objectif pour l’une est la vengeance, pour l’autre le pardon.

Casting : acteurs et personnages

Julie de Bona : Roxane Delage

Sagamore Stévenin : Hugo Combas

Olivia Bonamy : Sabine Maupin

Thomas Jouannet : Alexis Delage

Bernard Le Coq : François Ortiz

Thibaut Vinçon : Pablo Ortiz

Jeanne Bournaud : Inès Ortiz

Alexandra Vandernoot : Dany Leroy

Laura Genovino : Alma (15 ans)

Inès Sanna : Alma (8 ans)

« Innocente » : vos 3 épisodes

Épisode 1 : Directrice du département d’archéologie à l’université de Marseille, Roxane Delage se réveille à moitié déshabillée dans une maison qu’elle ne connaît pas et à côté du cadavre d’un homme. Paniquée, elle efface ses traces et prend la fuite. Rentrée chez elle, Roxane retrouve son mari Alexis, et sa fille de 8 ans, Alma, auxquels elle cache sa mésaventure. C’est alors que le policier Hugo Combas arrive pour l’arrêter. Celui-ci vient d’apprendre par son médecin que son cancer lui laissait peu de chances de survie. Rapidement, toutes les preuves s’accumulent contre Roxane au point que même Alexis se met à douter de son innocence…

Épisode 2 : Huit ans après son arrestation, Roxane retrouve la liberté. Elle est déterminée à tout faire pour remonter le fil de la machination dont elle a été victime et compte bien prouver qu’elle est innocente. Aidée dans sa réinsertion par Dany, son ancienne codétenue, Roxane peine à renouer avec Alexis et Alma. En effet, Alexis a depuis refait sa vie avec Inès, et Alma, qui a bien grandi, ne veut plus revoir sa mère. De son côté, le lieutenant Combas, guéri, a réintégré son poste et travaille désormais sous les ordres de Maupin, son ancienne compagne. Mais leurs relations demeurent orageuses. Assailli par le doute, il se replonge dans les archives de l’affaire Delage…

Épisode 3 : Roxane demande à Alexis de l’aider à enquêter sur les Ortiz. D’abord réticent, celui-ci finit tout de même par avoir des soupçons, ce qui le met en porte-à-faux vis-à-vis de sa future belle-famille : François, le patriarche, Pablo, le jeune loup, et Inès, sa fiancée. Un soir, il aide Roxane à pénétrer dans le port autonome afin de vérifier des conteneurs suspects du groupe Ortiz qui seraient utilisés pour le trafic d’art. Rapidement, leurs soupçons sont confirmés. Rapprochés par l’excitation du moment, Alexis et Roxane sont à deux doigts de s’embrasser. Au même moment, Combas donne suite à une plainte de Marchepied qui accuse Roxane de l’avoir menacé. Il convoque la jeune femme…

La mini-série « Innocente » fait son grand retour ce soir sur France 3 …

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés