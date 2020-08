« Bull » saison 4 : dès le 21 août sur M6

5 ( 6 )



« Bull » saison 4. Bonne nouvelle pour les fans de « Bull ». La saison 4 inédite débarque bientôt sur M6. Rendez-vous chaque vendredi soir à compter du vendredi 21 Août 2020 sur M6 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur 6PLAY.



C’est qui « Bull » déjà ?

Psychologue et consultant juridique, le Dr Jason Bull est un expert en sciences du procès et utilise ses compétences pour faire gagner ses clients au tribunal. Avec son équipe, Bull est engagé par un millionnaire dont le fils est accusé de meurtre. Après avoir constitué un jury miroir, la stratégie de Bull et son équipe consiste à convaincre la femme qui aura l’influence la plus significative sur le verdict final… (© CBS)

« Bull » saison 4 : petite présentation

Alors que son ami et collaborateur Benny a quitté l’agence en reprochant à Bull son manque de respect, ce dernier se prépare à devenir… papa ! Il a beau exceller dans la lecture et la compréhension des jurés, sans son ténor du barreau, Bull peine à gagner ses procès. Pour convaincre Benny de revenir, il va devoir changer et prendre en compte les opinions des membres de son équipe, mais sera-t-il capable de mettre son ego de côté pour sauver son entreprise ?



Le saviez-vous ?

❱ Michael Weatherly a réalisé le 2e épisode de cette nouvelle saison.

❱ Sebastian Arcelus (“Madam Secretary”, “House of cards”) et Anna Wood (“Falling Water”, “Reckless”, “The Code”) donnent la réplique au Docteur Bull en tant que guests.

❱ La saison 3 a connu de bonnes performances avec 12% sur la cible des 4 ans et plus, 20% auprès des FRDA-50 et a réuni en moyenne 2.7 millions de téléspectateurs sur M6.

❱ Une saison 5 a été commandée par CBS et sera diffusée à l’automne aux états-Unis.

« Bull » reprend du service à compter du 21 Août sur M6 et 6play. Qu’on se le dise !

