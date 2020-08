5 ( 4 )



« Capital » du 2 août 2020 – Ce soir, Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 pour un nouveau numéro inédit de votre magazine économique préféré « Capital ». Le thème de la semaine : « Dune du Pilat, Gorges du Verdon : le business des sites grandioses ».



Pour ne pas rater une miette de l’émission, rendez-vous sans faute sur M6 dès 21h05 ou en replay et en streaming gratuit sur 6Play.



Ce sont deux destinations phares pour les vacances : la Dune du Pilat, sur la côte atlantique, et les Gorges du Verdon, dans l’arrière-pays provençal. Des sites d’exception qui voient chaque été leur fréquentation multipliée par dix. Sur place, les professionnels du tourisme n’ont que quatre mois pour assurer l’essentiel de leur chiffre d’affaires de l’année. Alors, rien ne doit venir entraver le business ! Mais les autorités locales et l’État, qui doivent assurer la sécurité des estivants et protéger ces sites fragiles, viennent contrarier les affaires des commerçants locaux. Capital vous fait découvrir ce soir deux pépites touristiques de France et vous fait entrer dans les coulisses de ces destinations.

« Capital » du 2 août 2020 : sommaire et reportages de l’émission de ce soir

✔️ Dune du Pilat : du sable qui vaut de l’or !



À l’ouest de Bordeaux, sur le bassin d’Arcachon, se dresse la plus haute montagne de sable d’Europe : la Dune du Pilat. Une butte de 106 mètres, devenue une « marque star » du patrimoine français. Elle attire près de deux millions de visiteurs chaque année et rapporte près de 170 millions d’euros par an à l’économie locale. Mais ce site d’exception est menacé. Sur-fréquentation touristique, érosion : l’État dépense chaque année deux millions d’euros pour préserver ce trésor naturel.

✔️ Gorges du Verdon : enquête sur le canyon où l’argent coule à flot

C’est le plus grand canyon d’Europe : les Gorges du Verdon, à cheval sur les départements des Alpes-de-Haute-Provence et du Var. Des paysages à couper le souffle : des parois rocheuses de dizaines de mètres de haut, des eaux bleues turquoises tumultueuses, des lacs reposants. Un véritable trésor naturel ! Cette terre sauvage, restée longtemps méconnue du grand public, bat désormais des records de fréquentation.

Vidéo

On termine comme toujours avec la bande-annonce

« On est vraiment sur un spot atypique » 😍

Ce sont deux destinations stars de vos vacances : la Dune du Pilat et les Gorges du Verdon. #Capital vous fait entrer dans les coulisses de ces deux pépites touristiques.

📺 Demain à 21:05 pic.twitter.com/XMURJhOhV9 — M6 (@M6) August 1, 2020

« Capital » c’est ce soir dès 21h05 sur M6.

