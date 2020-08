« Forces spéciales : l’expérience » du 4 août 2020 : ce soir l’épisode 1

4.6 ( 10 )

« Forces spéciales : l’expérience » du 4 août 2020. Vous l’attendiez ? Le voici enfin ! Ce soir débute « Forces spéciales : l’expérience », un format inédit qui se propose de vous plonger dans les coulisses de ces unités d’élite capables d’exécuter n’importe quelles missions dans un contexte hautement hostile.



« Forces spéciales : l’expérience » : le concept

Issues de l’armée française, ces forces spéciales sont composées de personnels sévèrement sélectionnés et subissant un entrainement très rigoureux. La sélection pour intégrer cette unité est l’une des plus dures au monde. La grande majorité des postulants échoue. La façon dont elle se passe risque de vous surprendre. Pour la première fois, des civils volontaires vont se confronter à cette sélection.

« Forces spéciales : l’expérience » du 4 août 2020

« Forces spéciales : l’expérience » est une véritable plongée dans les coulisses de la sélection de cette unité d’élites. Par sa réalisation, sa narration mais surtout le profil des instructeurs et l’authenticité des épreuves imposées, le programme fait découvrir la réalité des sélections pour intégrer les Forces spéciales.

Pour la première fois, 25 civils – 22 hommes et 3 femmes – vont vivre une expérience unique : se confronter à la sélection des Forces spéciales, sur une ancienne base militaire (dans l’Aisne). Les volontaires ne sont pas venus participer à un jeu ou un divertissement, il n’y a pas d’argent à gagner. Ils sont venus pour tester leurs limites, apprendre à se connaître et surtout à se dépasser. Si la résistance physique est indispensable, elle ne suffit pas. Pour ces hommes et ces femmes, le vrai test est dans la tête et chacun d’eux devra aller puiser au plus profond de lui-même.



Dans « Forces spéciales : l’expérience », 4 anciens membres des Forces spéciales vont soumettre pendant 9 jours ces 25 volontaires aux épreuves les plus exigeantes et les plus difficiles de leur processus de sélection. Cette équipe d’instructeurs chevronnés va conduire ce stage hors normes dont ils ont élaboré toutes les épreuves. C’est eux qui décideront si les volontaires ont les qualités requises pour poursuivre la sélection. Des épreuves qui vont leur permettre de jauger leur niveau physique mais plus encore de mesurer leur force mentale.

Qui sont-ils vraiment ? De quoi sont-ils capables ? Jusqu’où parviendront-ils à se dépasser ?

Vidéo

Voici quelques images en attendant ce soir…

Envie d’en découvrir plus ? Rendez-vous ce soir sur M6 dès 21h05 et bien sûr en replay sur 6PLAY.

