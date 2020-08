« Quand vient la peur » : en mode rediffusion ce soir sur France 3

4.6 ( 9 )



« Quand vient la peur » est un téléfilm français en deux parties réalisé par Élisabeth Rappeneau et qui a été diffusé pour la première fois en 2010 sur France 3. Et ce soir, mardi 4 août 2020, il est en mode rediffusion. Rendez-vous sans faute dès 21h05 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur France.TV



« Quand vient la peur » : histoire, résumé, synopsis

Partie 1 : Au début des années 70, une petite ville du Poitou-Charentes est endeuillée par une série de crimes sanglants. La police pense tenir une piste ténue lorsqu’elle met en lumière le fait que toutes les victimes sont des femmes brunes. Mais les forces de l’ordre, qui ne croient pas pour autant en l’existence d’un tueur multirécidiviste, piétinent et se montrent impuissantes à mener l’enquête de façon efficace. Les meurtres, quant à eux, se multiplient, provoquant une telle psychose que bon nombre de femmes chosissent de se teindre les cheveux en blond. La peur, l’irrationnel et la psychose s’installent peu à peu dans la région…

Partie 2 : Les investigations liées aux meurtres sanglants de jeunes femmes brunes se poursuivent, mais Anne Ketal a toutes les peines du monde à se concentrer. L’enquêtrice se retrouve à gérer d’autres affaires qui polluent ses recherches. Au fur et à mesure des avancées de l’affaire, elle découvre des informations étonnantes. Les méfaits du tueur en série révèlent, en effet, les dessous peu reluisants de la petite ville et les nombreux secrets inavouables de ses habitants. Avec ce dossier, Anne Ketal n’est pas au bout de ses surprises. Pendant ce temps, la population est toujours terrorisée par ces crimes inexplicables…

Casting

Au casting : Sophie Quinton, Grégory Fitoussi, Pascal Elso, Lionnel Astier, Alexandre Jazédé, Brigitte Catillon, Sandrine Rigaux, Caroline Mouton



« Quand vient la peur » c’est ce soir sur France 3 et France.TV

