4.6 ( 9 )



Annonces





« Si les murs pouvaient parler » du 11 août 2020. Ce soir sur France 2, 4ème numéro de la collection inédite présentée par Stéphane Bern. « Si les murs pouvaient parler ». Pour mémoire elle s’intéresse à quatre lieux de pouvoirs légendaires. Quatre lieux qui s’ouvrent comme jamais et qui dévoilent leurs secrets.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Chaque épisode est présenté par Stéphane Bern et construit autour de reportages, d’enquêtes, de témoignages exclusifs d’experts et de personnalités. Avec des images inédites des intérieurs des lieux, mais avec aussi des animations en 3D des bâtiments à travers les époques, nous voici au cœur de ces lieux où l’Histoire et les légendes s’écrivent depuis longtemps.

« Si les murs pouvaient parler » du 11 août : ce soir le Palais Bourbon

Ce soir Stéphane Bern pousse les portes du Palais Bourbon pour découvrir les petits secrets des grandes heures de la République !



Annonces





Comble de l’Histoire, c’est à une fille illégitime du Roi Louis XIV que nous devons l’emblème du pouvoir législatif français, l’Assemblée Nationale (le Palais Bourbon).

Louise-Françoise de Bourbon décide la construction de son palais sur les bords de la Seine qui ne sont encore que des marécages malfamés. Juste à côté, elle décide la construction d’un palais plus modeste pour son amant, l’Hôtel de Lassay voit le jour.

Cet Hôtel est aujourd’hui la résidence privée du président de l’Assemblée Nationale. Vous allez découvrir ses intérieurs et son fonctionnement.

Tout comme celui du Palais Bourbon qui nous ouvre aussi exceptionnellement ses portes : la bibliothèque de Delacroix, l’hémicycle et ses coulisses… et sa salle forte, où sont conservés des trésors inestimables comme un carnet de Rousseau, l’original du Serment du Jeu de Paume, le procès de condamnation de Jeanne d’Arc….

🔴 𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗧 | Ce mardi 11 août à 21h05 sur @France2tv, @bernstephane pousse les portes du Palais Bourbon pour découvrir les petits secrets des grandes heures de la République ! 🇨🇵 ➡️ Un épisode passionnant de #SiLesMursPouvaientParler à ne pas manquer ! 😀 pic.twitter.com/YYQ3ymeFM3 — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) August 9, 2020

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés