« Les mystères de l’amour » de retour le 23 août avec 3 épisodes en prime

Bonne nouvelle pour les fans de la série de TMC « Les mystères de l’amour » puisqu’elle sera de retour le dimanche 23 août avec trois épisodes inédits à découvrir en prime. Les téléspectateurs pourront voir la suite de la saison 23 qui s’était arrêtée le 5 juillet pour les vacances, avec en prime un tout nouveau générique.



Et notons que toute l’équipe de tournage se retrouvera dès le mardi 25 août pour tourner les nouveaux épisodes.



De nouvelles aventures attendent nos héros…

Nicolas est en réanimation, toujours inconscient, suite à un nouvel accident cardiaque. Hélène attend avec angoisse les pronostics des médecins.

Le comportement de José inquiète Béatrice. Elle pense qu’il a une relation avec Clémence.

Stéphanie attend le résultat du test capillaire fait sur Alex. Cela lui permettrait peut-être d’innocenter la jeune fille.

De son côté, Fanny réussira-t-elle à échapper aux manœuvres de Sigmund, le gourou de la secte qui veut se servir de sa célébrité pour conquérir de nouveaux adeptes ?



Victor, lui, se lance dans l’écriture d’un roman sur une histoire d’amour impossible. Manuela fait la connaissance de Pascal et ne semble pas insensible à son charme. Nicky et Lou continuent de se découvrir et ne se quittent plus…

19h50 : Espoirs et désespoirs

21h05 : Choc opératoire

22h05 : Tendres évolutions

