Manu dans le 6-10 sur NRJ : dès le 24 août mais sans Paulette

Manu dans le 6-10 sur NRJ, c’est pour très bientôt. Et oui, même si vous avez encore un peu la tête en vacances, la rentrée des médias (télé/radio) se met peu à peu en place. Il fallait bien que ça arrive non ? Hier les chaînes de télé ont dégaîné en premier en annonçant l’arrivée et/ou le retour de certains programmes comme « Tous en cuisine »sur M6, « Koh-Lanta » ou « The Voice Kids » sur TF1, etc…



C’est aussi la rentrée pour Manu dans le 6-10 sur NRJ

Et la rentrée s’annonce également pour Manu Levy sur NRJ. L’animateur de la matinale revient dès le lundi 24 août 2020.

Attention un nouvel horaire désormais puisque Manu et ses ouins ouins officieront jusqu’à A0 heures ! D’où le nouveau nom de l’émission rebaptisée « Manu dans le 6-10 ».

Départ de Paulette

Grande absente cette saison, Paulette ne fera malheureusement plus partie de la bande. Et c’est à la fin de la saison dernière qu’elle a fait cette annonce au grand dam de ses nombreux fans.



Paulette sera t-elle remplacée ? Si oui, par qui ? On ne devrait plus trop tarder à le savoir…

Quant à Isa et Glandu, ils ont fait le choix de rempiler pour une saison supplémentaire…

